Novo-Nordisk : revient menacer le support des 342E
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:09

Novo-Nordisk revient menacer le support des 342E de fin septembre et mi-octobre... et dans la foulée le plancher des 338,7E du 6 septembre.
En cas d'enfoncement, le laboratoire pourrait poursuivre son repli en direction du 'gap' des 330E du 15 août... et un re-test des 33E ne peut être exclu dans la foulée.

