Novo-Nordisk : revient menacer le support des 342E
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 12:12
En cas d'enfoncement, le laboratoire pourrait poursuivre son repli en direction du 'gap' des 330E du 15 août... et un re-test des 330E (testé les 5/6 août) ne peut être exclu dans la foulée.
