Novo Nordisk: résultats mitigés dans l'obésité

(CercleFinance.com) - L'action Novo Nordisk perd plus de 5% vendredi après-midi à la Bourse de Copenhague suite à la présentation de données cliniques de phase 2a contrastées sur son nouveau traitement expérimental contre l'obésité, Monlunabant.



L'essai, conduit pendant une période de 16 semaines chez 243 patients, s'est traduit par une perte de poids moyenne de 7,1 kg sur la base d'un poids moyen de 110.1 kg, contre une réduction de 0,7 kg dans le groupe placebo.



A titre de comparaison, un essai clinique de phase I sur le traitement de l'obésité de Roche avait permis une réduction 'cliniquement significative' de 7,3% du poids des participants à l'issue d'une période de quatre semaines, contre 1,2% pour le placebo.



Dans son communiqué, Novo Nordisk ajoute que l'administration de doses plus élevées de Monlunabant n'a entraîné qu'une baisse de poids supplémentaire 'limitée'.



Plusieurs effets secondaires ont par ailleurs été constatés, allant de problèmes gastrointestinaux à de l'anxiété, de l'irritabilité et des difficultés à dormir.



'Ces résultats de phase 2a montrent le potentiel en termes de perte de poids du monlunabant, mais aussi qu'il va encore falloir travailler pour établir la dose optimale entre efficacité et sécurité du produit', reconnaît Martin Holst Lange, le responsable du développement Novo Nordisk.



Le laboratoire danois manifeste cependant l'intention de démarrer un essai de phase 2b de plus grande envergure, d'une durée plus longue et chez une population plus large, un test dont le début est prévu pour 2025.





