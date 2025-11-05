 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,44
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk resserre en baisse ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 09:17

Novo Nordisk gagne 1% en début de séance à Copenhague, alors que le laboratoire pharmaceutique indique anticiper désormais une croissance de son profit opérationnel à taux de changes constants de 4 à 7% (et non plus de 4 à 10%).

De même, le spécialiste danois du traitement du diabète et des maladies de l'obésité prévoit maintenant une hausse de 8 à 11% de ses ventes annuelles (au lieu de 8 à 14% en fourchette cible précédente), toujours à TCC.

Sur les 9 premiers mois de 2025, il a vu son BPA augmenter de 4% à 16,99 couronnes danoises, avec un profit opérationnel de 95,9 MdsDKK et des revenus de 229,9 MdsDKK, en croissances respectives de 10% et 15% à TCC.

Il précise que son profit d'exploitation a été impacté par des coûts de restructuration exceptionnels d'environ 9 MdsDKK liés à sa transformation afin de réinvestir dans la croissance, sans lesquels il aurait augmenté de 21% à TCC.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran, devant l'Assemblée nationale à Paris, le 25 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    En Iran, premières heures de semi-liberté pour Kohler et Paris à l'ambassade de France
    information fournie par AFP 05.11.2025 10:02 

    Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivaient mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France après trois ans et demi d'éprouvante détention, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre en baisse, le moral reste plombé par les craintes d'une bulle IA
    information fournie par Reuters 05.11.2025 10:01 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent. À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
    information fournie par AFP 05.11.2025 09:49 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite

  • Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres
    M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:23 

    Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank