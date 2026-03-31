Novo Nordisk réduit les prix de Wegovy pour séduire les patients non assurés
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 16:12
Novo Nordisk a annoncé le lancement d'une offre d'abonnement à prix réduit pour son traitement contre l'obésité Wegovy, destinée aux patients américains sans couverture d'assurance. Les prix mensuels seront abaissés à 329 dollars sur trois mois, 299 dollars sur six mois et 249 dollars sur un an, contre 349 dollars habituellement. Ces offres seront proposées via des plateformes de télémédecine comme Ro, WeightWatchers et LifeMD, avec des remises pouvant atteindre près de 30%.
Cette initiative intervient dans un contexte de concurrence accrue avec Eli Lilly, dont le médicament Zepbound gagne en popularité. Les deux groupes adoptent des stratégies similaires, combinant vente directe et partenariats avec des acteurs de la santé numérique pour capter de nouveaux patients et les fidéliser. Toutefois, ces politiques tarifaires pèsent sur les marges, certains analystes estimant que Novo Nordisk pourrait être davantage exposé en raison de réductions plus importantes.
Au-delà des prix, cette évolution reflète une transformation du marché, où les patients deviennent des consommateurs plus sensibles à la transparence et à la simplicité d'accès. Les laboratoires s'éloignent progressivement des circuits traditionnels dominés par les assurances pour adopter des modèles inspirés du commerce grand public, fondés sur la flexibilité tarifaire et l'accès direct aux traitements.
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