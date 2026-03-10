 Aller au contenu principal
Novo Nordisk reçoit un avertissement de la FDA concernant une inspection aux États-Unis en 2025
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 3-5, détails sur une autre lettre dans le paragraphe 6)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mardi avoir reçu une lettre d'avertissement de la Food and Drug Administration américaine concernant une inspection sur le site du fabricant danois de médicaments à Plainsboro, dans le New Jersey, au début de l'année 2025.

L'entreprise a déclaré avoir mis en place un plan d'action correctif et préventif et avoir tenu l'agence informée de ses progrès.

La lettre, que l'entreprise a reçue le 6 mars, concernait une inspection de l'expérience indésirable post-commercialisation menée sur le site.

"La lettre d'avertissement vise essentiellement à obtenir des détails supplémentaires sur ces mesures afin de confirmer la conformité réglementaire actuelle et future; elle ne tire aucune conclusion sur la qualité ou la sécurité de nos médicaments", a déclaré l'entreprise.

Novo a répondu pour la première fois au formulaire FDA 483, un type de document d'observation d'inspection, dans les délais impartis par l'agence, le 3 mars 2025, et a communiqué sept mises à jour depuis lors.

Le fabricant de médicaments a également déclaré avoir reçu une deuxième lettre relative à une inspection des bonnes pratiques de fabrication sur le site de Bloomington, dans l'Indiana, à la fin de l'année 2025.

Le ministère de la santé et des services sociaux, qui supervise la FDA, n'a pas immédiatement répondu à une demande de Reuters visant à obtenir des détails supplémentaires sur les inspections et le contenu des lettres.

Novo s'est dit confiant dans sa capacité à résoudre les problèmes décrits dans la lettre d'avertissement à la satisfaction de l'agence.

L'entreprise ne s'attend pas à ce que ce développement ait un impact sur sa production ou sur les prévisions communiquées au début de l'année.

