Novo Nordisk: rachat d'un traitement pour l'hypertension information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 13:36

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce l'acquisition de l'océdurénone pour le traitement de l'hypertension incontrôlée auprès de KBP Biosciences. L'opération porte sur un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars américains.



L'océdurénone est un antagoniste non stéroïdien des récepteurs minéralocorticoïdes (nsMRA) à petite molécule, administré par voie orale, actuellement examiné dans l'essai de phase 3 CLARION-CKD chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée et d'insuffisance rénale chronique (IRC) avancée.



On parle d'hypertension non contrôlée lorsque la tension artérielle d'une personne reste élevée malgré la prise de deux ou plusieurs traitements hypotenseurs.



'Avec son profil bénéfice-risque attendu, l'océdurénone possède le meilleur potentiel de sa catégorie dans le traitement de l'hypertension non contrôlée et pourrait aider à répondre à un besoin médical majeur non satisfait chez les personnes vivant avec une maladie cardiovasculaire et une maladie rénale chronique.' a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif et responsable du développement chez Novo Nordisk.