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Novo Nordisk profite de l'optimisme des analystes
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:04

Novo Nordisk s'affiche en hausse à la Bourse de Copenhague ( 3,10%, à 299,30 couronnes danoises) porté par plusieurs notes d'analystes.

SB1 Markets, une banque d'investissement nordique, a relevé son objectif de cours sur le titre du laboratoire danois de 280 à 350 couronnes danoises, tout en confirmant sa recommandation à l'achat. De son côté, Oddo BHF est un peu plus prudent avec un avis à neutre et une cible à 305 couronnes danoises.
Lors de la journée investisseurs, le président-directeur général de Novo Nordisk a mis l'accent sur le succès plus important que prévu du lancement du traitement oral Wegovy, avec plus de 1 million de patients traités depuis le début de l'année, ce qui en fait le meilleur lancement de l'industrie sur les dix dernières années.

Oddo BHF relève également que le travail en partenariat avec les pharmacies en ligne, une meilleure couverture des sociétés d'assurance (privées et Medicare progressivement), mais aussi le lancement hors des Etats-Unis, pourrait permettre d'atteindre le statut de blockbuster dès cette année. Dans le domaine de la pharmacie, un blockbuster est un médicament qui génère plus de 1 milliard de dollars de ventes annuelles.

Les analystes ont également noté que le patron de l'entreprise a mentionné une mise en avant du business Maladie rare, où Novo Nordisk dispose d'une position historique en hémophilie et hormones de croissance. Oddo BHF pense que le laboratoire pour se renforcer dans le domaine via des acquisitions.

En parallèle, le pipeline est bon, avec une dizaine de molécules qui vont entrer en phase I dès cette année. En ce qui concerne le produit Cagrisema, malgré le scepticisme des investisseurs, il pourrait convenir à certaines populations de patients. Enfin, de gros efforts ont été effectués depuis un an sur le contrôle des dépense, avec principalement le départ de 10 000 employés.

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