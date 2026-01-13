 Aller au contenu principal
Novo Nordisk prévoit un recul temporaire à l'international face à une concurrence accrue
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 20:00

Novo Nordisk a averti que ses activités internationales pourraient connaître une période de repli en 2026, en raison de l'intensification de la concurrence sur plusieurs marchés clés. Lors de la conférence JP Morgan Healthcare, le PDG Mike Doustdar a expliqué que la perte d'exclusivités commerciales dans certaines zones entraînera des pressions sur les parts de marché, notamment pour ses traitements contre le diabète et l'obésité.

Présent dans 80 à 85 pays, Novo Nordisk reste bien implanté hors des États-Unis, mais l'évolution rapide du marché mondial de l'obésité, avec la montée des ventes transfrontalières et des plateformes en ligne, modifie les équilibres. Doustdar a reconnu que le niveau élevé de domination de l'entreprise sur certains marchés la rendait plus vulnérable à l'entrée de concurrents, à commencer par Eli Lilly, qui gagne du terrain dans plusieurs régions.

Pour faire face à ces défis, Novo Nordisk mise sur une stratégie offensive : montée en cadence de la production, lancement de formulations à doses renforcées et développement de nouveaux produits pour consolider sa position. L'entreprise reste confiante sur ses perspectives de croissance à long terme, mais anticipe une année 2026 marquée par des turbulences sur certains marchés internationaux.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

