Novo Nordisk prévoit un recul temporaire à l'international face à une concurrence accrue
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 20:00
Présent dans 80 à 85 pays, Novo Nordisk reste bien implanté hors des États-Unis, mais l'évolution rapide du marché mondial de l'obésité, avec la montée des ventes transfrontalières et des plateformes en ligne, modifie les équilibres. Doustdar a reconnu que le niveau élevé de domination de l'entreprise sur certains marchés la rendait plus vulnérable à l'entrée de concurrents, à commencer par Eli Lilly, qui gagne du terrain dans plusieurs régions.
Pour faire face à ces défis, Novo Nordisk mise sur une stratégie offensive : montée en cadence de la production, lancement de formulations à doses renforcées et développement de nouveaux produits pour consolider sa position. L'entreprise reste confiante sur ses perspectives de croissance à long terme, mais anticipe une année 2026 marquée par des turbulences sur certains marchés internationaux.
