Novo Nordisk prévoit de lancer plus de cinq médicaments à succès d'ici 2030 - PDG

Novo Nordisk

NOVOb.CO a pour objectif de lancer plus de cinq médicaments phares d’ici 2030 et de générer plus de 150 milliards de couronnes danoises (20,07 milliards d'euros) de chiffre d’affaires grâce à son portefeuille de produits en développement d’ici 2035, a déclaré Mike Doustdar, président-directeur général du groupe, à l'occasion d'un "Capital Markets Day" organisé à Londres.

Le laboratoire s'efforce de rassurer les marchés sur sa capacité à faire face à l'expiration des brevets du sémaglutide — le principe actif de ses gammes de médicaments anti-obésité Ozempic et Wegovy — au début des années 2030.

L'action Novo Nordisk a chuté de près de 9%, les analystes remettant en question le pouvoir de fixation des prix et la stratégie de négociation du groupe à l’approche des expirations de brevets imminentes.

La direction a détaillé lundi un plan de déploiement pluriannuel pour ses médicaments anti-obésité injectables de nouvelle génération, visant le lancement de son association CagriSema au début de l’année prochaine, suivi du cagrilintide en monothérapie et d’une dose élevée de CagriSema en 2028, avant de passer au zenagamtide.

Mike Doustdar a déclaré que Novo visait atteindre plus de 60 millions de patients dans le monde d’ici 2030 et à multiplier par dix sa capacité de production afin de fournir des traitements oraux contre l’obésité à 15 millions de patients d’ici la fin de la décennie.

Novo Nordisk accélère également l’élargissement de son portefeuille de comprimés et vise à disposer d’au moins cinq produits oraux en essais cliniques avant la fin de cette année.

Mike Doustdar a indiqué que le comprimé oral Wegovy de Novo avait atteint à ce jour le chiffre record de 7 millions d’ordonnances aux États-Unis, soulignant que 90% de ces ventes provenaient de canaux de vente directe payés comptant.

Novo a également indiqué que le nombre total de départs liés à sa restructuration d’entreprise avait atteint 13.000 salariés, après une première vague de 9.000 suppressions d’emplois et 4.000 départs supplémentaires par la suite.

(Patrick Wingrove, rédigé par Louise Rasmussen; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)