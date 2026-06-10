Novo Nordisk poursuit un fabricant sud-africain de copies de sémaglutide

Novo Nordisk a saisi la Haute Cour de Pretoria pour tenter de faire interdire à la pharmacie de préparation iDexis la fabrication et la commercialisation de produits contenant du sémaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy et Ozempic. Le laboratoire danois estime que ces produits sont "non enregistrés et non testés" et invoque des préoccupations liées à la sécurité des patients, à la qualité des médicaments et au respect de la réglementation. Il demande une suspension immédiate de ces activités dans l'attente d'une décision judiciaire sur le fond.

L'affaire porte sur le "compounding", une pratique consistant à préparer des médicaments adaptés à certains patients. En Afrique du Sud, cette activité est autorisée dans un cadre limité mais ne peut pas servir à une production commerciale de grande ampleur. iDexis conteste les accusations de Novo Nordisk et demande au tribunal de contraindre le groupe pharmaceutique à fournir les preuves de ses allégations. Cette procédure s'inscrit dans une campagne plus large menée par Novo Nordisk contre les copies de traitements GLP-1 vendues dans plusieurs pays.

Le marché sud-africain des médicaments contre l'obésité et le diabète connaît une forte croissance depuis l'arrivée de Wegovy et de Mounjaro. Malgré une baisse récente des prix, ces traitements restent coûteux pour une partie importante de la population, favorisant l'émergence d'un marché parallèle. Une inspection des autorités sanitaires a conclu qu'iDexis produisait et distribuait des médicaments GLP-1 au-delà du cadre autorisé, mettant en évidence plusieurs manquements en matière de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire. Des produits ont été saisis et des rappels ordonnés par les autorités.