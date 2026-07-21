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Novo Nordisk poursuit Eli Lilly pour publicité mensongère présumée ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 14:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N , cotées aux États-Unis, reculent de 1% à 49,07 dollars avant l'ouverture du marché

** La société poursuit son concurrent Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral américain, accusant le laboratoire pharmaceutique américain de publicité mensongère en affirmant que ses médicaments amaigrissants sont plus efficaces que ceux de Novo

** L'action Lilly recule de 0,7% avant l'ouverture du marché

** Novo affirme que Lilly a enfreint les lois fédérales et étatiques relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale, notamment le Lanham Act, par le biais de campagnes publicitaires nationales pour le médicament contre l’obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro

** Novo affirme que Lilly a comparé les doses maximales autorisées de ses médicaments à des doses plus faibles des produits Wegovy et Ozempic de Novo, tout en omettant de mentionner les versions plus récentes à dosage plus élevé qui, selon Novo, permettent une perte de poids plus importante

** À la clôture d'hier, l'action NVO affichait une baisse de 2,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 146,370 USD NYSE 0,00%
NORDISK SP ADR-B
49,645 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
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