Novo Nordisk: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 15:35









(Zonebourse.com) - Novo Nordisk cède un peu plus de 1% à Copenhague sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé drastiquement de 600 à 340 couronnes danoises sur le titre.



Le broker explique changer sa position sur le laboratoire pharmaceutique danois 'après une analyse approfondie de la dynamique des composés aux États-Unis et un réexamen de ses hypothèses sur une croissance durable du GLP1'.





