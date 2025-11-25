Novo Nordisk obtient des résultats positifs dans le diabète de type 2, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 12:35
Les effets secondaires, principalement gastro-intestinaux, sont restés majoritairement légers à modérés. Selon Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo Nordisk, ces données confirment 'le potentiel de profil de référence' de l'amycretine.
Fort de ces résultats, le groupe prévoit de lancer en 2026 un programme de phase 3 dans le diabète de type 2.
Le titre s'arroge plus de 2% ce midi à Copenhague.
