Novo Nordisk-Les actionnaires approuvent la nomination d'un nouveau président du CA

par Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen

La Fondation Novo Nordisk, l'actionnaire principal de Novo Nordisk NOVOb.CO , a imposé vendredi un remaniement du conseil d'administration du groupe lors d'une assemblée des actionnaires, affirmant ainsi son contrôle dans une démarche qui a suscité des protestations.

Le remaniement du conseil d'administration, qui a éclaté lorsque son président Helge Lund et six autres membres ont annoncé leurs démissions le mois dernier, a donné un pouvoir sans précédent à la Fondation Novo Nordisk, qui contrôle 77% des droits du fabricant de Wegovy.

"Il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec la Fondation Novo Nordisk concernant les principes de gouvernance et la future composition du conseil d'administration de Novo Nordisk", a déclaré Helge Lund aux actionnaires.

Le président de la fondation et ancien directeur général de Novo Nordisk, Lars Rebien Sorensen, a été nommé président du conseil d'administration du fabricant de médicaments vendredi, ce qui lui confère un double rôle sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. Cela suscite par ailleurs des inquiétudes quant à la possibilité qu'il accumule trop de pouvoir.

Cette décision intervient alors que Novo Nordisk s'efforce de stabiliser ses activités après une période tumultueuse marquée par de multiples avertissements sur les bénéfices, un changement brutal de directeur général, une chute du cours de l'action et un affaiblissement de la croissance des ventes sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité.

La Fondation Novo Nordisk contrôle Novo Nordisk par l'intermédiaire de sa filiale Novo Holdings, bien qu'elle ne détienne qu'environ 28% du capital social. Lars Rebien Sorensen, ancien directeur général de longue date de Novo Nordisk, a déclaré qu'il prévoyait d'occuper le poste de président pendant deux à trois ans.

Novo Nordisk est devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe, le groupe danois ayant connu une croissance rapide des ventes de son médicament vedette contre l'obésité, Wegovy. La croissance des ventes a toutefois ralenti, ce qui a entraîné un remaniement de la direction et fait chuter le cours de l'action.

Lars Rebien Sorensen a reproché à l'ancien conseil d'administration de ne pas avoir agi assez rapidement pour enrayer le déclin de son marché clé, les États-Unis. Il a fait pression au cours de l'été pour accélérer la nomination d'un nouveau directeur général, Mike Doustdar.

Novo a été le premier à lancer un médicament très efficace pour la perte de poids en 2021, mais a perdu son avantage de pionnier en raison de contraintes d'approvisionnement et d'une série d'échecs commerciaux qui ont ouvert la voie à son rival Eli Lilly LLY.N et à des médicaments copiés composés.

La fondation Novo Nordisk, à but non lucratif, créée en 1989 mais dont les origines remontent aux années 1950, a été mise en place pour assurer la stabilité financière et stratégique du groupe Novo tout en faisant progresser la recherche scientifique et les causes humanitaires.

Le double rôle de Lars Rebien Sorensen est considéré comme un test du modèle de propriété de la fondation, normalement connu pour sa stabilité et également utilisé par d'autres grandes entreprises danoises telles que Maersk et Carlsberg.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, Stine Jacobsen et Louise Rasmussen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)