Novo Nordisk lance une guerre d'offres avec Pfizer pour la biotech américaine Metsera, spécialisée dans l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo lance une offre concurrente à Pfizer

Metsera qualifie l'offre de Novo de "supérieure"

Selon Metsera, l'offre de Novo valorise l'entreprise à environ 9 milliards de dollars

Pfizer qualifie l'offre de Novo de "téméraire" et mauvaise pour la concurrence

(Plus de détails sur la déclaration de Pfizer, des informations sur Pfizer, des citations du gestionnaire de portefeuille de Bellevue et de l'analyste de Bernstein) par Jacob Gronholt-Pedersen, Louise Rasmussen et Maggie Fick

Le danois Novo Nordisk

NOVOb.CO a lancé une offre rivale pour la société américaine de biotechnologie Metsera, spécialisée dans l'obésité MTSR.O jeudi, détournant une offre de Pfizer PFE.N alors que les fabricants de médicaments se bousculent pour prendre l'avantage sur le marché très lucratif des médicaments pour l'amaigrissement.

Novo Nordisk, la société à l'origine du Wegovy, un médicament vedette pour la perte de poids, et de l'Ozempic, un médicament contre le diabète, a fait une offre allant jusqu'à 8,5 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape ultérieurs. L'offre de Pfizer s'élevait à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements d'étape.

Dans un communiqué, Metsera a déclaré que l'offre de Novo était "supérieure" et qu'elle en avait informé Pfizer, qui dispose désormais de quatre jours ouvrables pour négocier. Metsera a précisé que l'offre de Novo valorise l'entreprise jusqu'à 77,75 dollars par action, soit un total de quelque 9 milliards de dollars.

NOVO NORDISK CONFRONTÉ À LA RÉSISTANCE DE PFIZER

Les actions de Metsera, qui avaient déjà augmenté de près de 100 % depuis janvier, avaient grimpé d'environ 22 % à 14 h 45 GMT jeudi.

Pfizer a déclaré que Novo avait déjà fait une offre rejetée pour Metsera. Il a qualifié l'offre révisée de Novo de "téméraire" et de mauvaise pour la concurrence sur le marché des médicaments contre l'obésité, ajoutant qu'il "poursuivrait toutes les voies légales" pour défendre ses droits dans l'affaire.

Novo Nordisk a refusé de commenter son offre précédente, qui a été confirmée par plusieurs autres sources.

Elle a déclaré à Reuters que son offre actuelle "dépasse de loin" celle de Pfizer et a souligné sa volonté d'investir aux États-Unis.

"Nous avons respecté scrupuleusement toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion de Pfizer et nous sommes convaincus que les faits et la loi sont de notre côté", a déclaré l'entreprise.

NOVO CHERCHE À CONSTRUIRE UN PIPELINE DE PRODUITS DE NOUVELLE GÉNÉRATION CONTRE L'OBÉSITÉ ET LE DIABÈTE

Cette décision marque un tournant agressif pour Novo Nordisk, une semaine après l'éviction de la plupart des membres du conseil d'administration de l'entreprise , qui s'inquiétaient du fait que l'entreprise n'avançait pas assez vite sur le marché de l'obésité, où elle est en concurrence avec son principal rival, Eli Lilly LLY.N>.

Le nouveau directeur général de Novo, Mike Doustdar, s'est engagé à construire un solide pipeline de traitements de nouvelle génération pour le diabète et l'obésité, tout en se préparant à l'expiration prochaine du brevet du semaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy et d'Ozempic.

Metsera est l'une des nombreuses entreprises qui développent des médicaments expérimentaux pour la perte de poids, dont un qui pourrait être pris moins souvent que les produits de Novo et d'Eli Lilly.

Paul Major, gestionnaire de portefeuille chez Bellevue Asset Management, a déclaré que le médicament candidat de Metsera contre l'obésité, à prendre une fois par mois, constituait "un point de différenciation" que Novo n'avait pas dans son propre pipeline et qui pourrait l'aider à mieux concurrencer Lilly.

"L'accord aiderait certainement Novo à améliorer sa position sur le marché de l'obésité, en supposant que les produits puissent être développés avec succès", a déclaré à Reuters Markus Manns, gestionnaire de portefeuille au fonds commun de placement et actionnaire de Novo, Union Investment.

L'OFFRE DE NOVO FACE À DES RISQUES DE CONCURRENCE POTENTIELS

M. Manns a déclaré que l'offre de Novo soulevait d'importants problèmes de concurrence et que l'on se demandait si Pfizer ferait une contre-offre.

Pfizer a déclaré que l'offre de Novo comportait "un risque réglementaire et d'exécution substantiel".

"Il s'agit d'une tentative de la part d'une entreprise occupant une position dominante sur le marché de supprimer la concurrence, en violation de la loi, en prenant le contrôle d'un concurrent américain émergent", a déclaré Pfizer.

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, s'est efforcé de renforcer ses relations avec le président américain Donald Trump .

Il a été le premier fabricant de médicaments à rompre les rangs et à conclure un accord pour faire baisser les prix des médicaments d'ordonnance aux États-Unis, accord qui a fait l'objet d'une cérémonie d'annonce dans le bureau ovale.

LES GRANDES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES SE DISPUTENT LE MARCHÉ DE L'OBÉSITÉ, D'UNE VALEUR DE 150 MILLIARDS DE DOLLARS

Le marché mondial des médicaments contre l'obésité devrait atteindre 150 milliards de dollars au début des années 2030, grâce à l'adoption rapide des thérapies GLP-1.

Pfizer et Novo ont tous deux inclus des droits à valeur conditionnelle dans leurs offres pour Metsera, offrant des paiements supplémentaires en fonction de l'atteinte d'étapes cliniques et réglementaires.

David Risinger, analyste chez Leerink Partners, prévoit que le pipeline de Metsera atteindra un chiffre d'affaires maximal de plus de 5 milliards de dollars.

Metsera, qui est entrée en bourse cette année et dont la capitalisation boursière s'élevait à 5,5 milliards de dollars à la clôture de mercredi, possède un portefeuille de médicaments expérimentaux contre l'obésité, dont le MET-097i, un GLP-1 injectable, et le MET-233i, qui imite l'hormone pancréatique amyline.

Courtney Breen, analyste chez Bernstein, a déclaré que la "guerre des enchères" pourrait voir Pfizer "affiner" sa propre offre et a souligné la valeur des actifs de Metsera en matière de traitement de la perte de poids, même s'ils ne seront pas mis sur le marché avant des années.