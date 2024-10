Novo Nordisk lance son produit-phare Wegovy en France

(AOF) - Novo Nordisk a lancé ce 8 octobre, la commercialisation en France de son traitement anti obésité Wegovy. Les pharmacies françaises peuvent désormais le délivrer sur prescription ce médicament qui n’est pas encore remboursé. Par la volonté des autorités sanitaires, le produit est qui plus est réservé aux patients atteints d’obésité sévère (indice de masse corporelle supérieur à 35 kg/m2), et âgés de moins de 65 ans, et il n'est indiqué qu’après échec de la prise en charge nutritionnelle.

Le Wegovy et son rival le Zepbound d'Eli Lilly appartiennent à la classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, initialement développés pour le diabète, qui en plus de contrôler la glycémie, suppriment l'appétit. Selon JPMorgan, le marché des médicaments amaigrissants GLP-1 devrait représenter plus de 44 milliards de dollars en 2030 contre 1,5 milliard attendu cette année. Novo Nordisk est le leader mondial de ce marché en forte croissance.

