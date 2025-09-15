 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 898,69
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk : l'agence européenne du médicament valide une mise à jour de l'étiquette du Rybelsus
information fournie par AOF 15/09/2025 à 16:12

(AOF) - Novo Nordisk (+3,27 %, à 359,70 couronnes danoises) est particulièrement entouré après la décision du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne du médicament d’approuver une mise à jour de l’étiquette du Rybelsus. Cette mise à jour va permettre de refléter les bénéfices cardiovasculaires observés lors d’un essai de phase 3b visant à évaluer l’effet de Rybelsus sur les résultats cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse et/ou d’insuffisance cardiaque chronique.

Le traitement du laboratoire danois est donc désormais le premier et seul agoniste oral du récepteur du peptide analogue au glucagon 1 (imitant une hormone naturelle de l'organisme qui contribue à réguler la glycémie, l'appétit, la digestion) disponible dans l'Union européenne pour le diabète de type 2 avec un bénéfice cardiovasculaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
47,660 EUR Tradegate +1,99%
NOVO NORD BR/RG-B
47,760 EUR XETRA +2,36%
NOVO NORD BR/RG-B
357,325 DKK LSE Intl +1,71%
NOVO NORD BR/RG-B
55,8200 USD OTCBB +4,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank