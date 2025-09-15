Novo Nordisk : l'agence européenne du médicament valide une mise à jour de l'étiquette du Rybelsus

(AOF) - Novo Nordisk (+3,27 %, à 359,70 couronnes danoises) est particulièrement entouré après la décision du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne du médicament d’approuver une mise à jour de l’étiquette du Rybelsus. Cette mise à jour va permettre de refléter les bénéfices cardiovasculaires observés lors d’un essai de phase 3b visant à évaluer l’effet de Rybelsus sur les résultats cardiovasculaires chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse et/ou d’insuffisance cardiaque chronique.

Le traitement du laboratoire danois est donc désormais le premier et seul agoniste oral du récepteur du peptide analogue au glucagon 1 (imitant une hormone naturelle de l'organisme qui contribue à réguler la glycémie, l'appétit, la digestion) disponible dans l'Union européenne pour le diabète de type 2 avec un bénéfice cardiovasculaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS