Novo Nordisk ferme son unité de thérapie cellulaire dans le cadre d'une restructuration
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'approvisionnement, ajout d'un commentaire sur l'entreprise au paragraphe 5) par Siddhi Mahatole

Novo Nordisk NOVOb.CO a décidé d'interrompre ses efforts de recherche et de développement en matière de thérapie cellulaire, a déclaré vendredi à Reuters un porte-parole du fabricant danois de médicaments.

Bloomberg News a d'abord rapporté ce développement plus tôt dans la journée, citant le journal danois Borsen, qui a déclaré que Novo licenciait également la quasi-totalité des 250 employés de l'unité.

Novo testait sa thérapie cellulaire pour générer des cellules bêta productrices d'insuline pour les patients atteints de diabète de type 1 dans une étude préclinique, ainsi qu'un autre candidat à la thérapie cellulaire pour la maladie de Parkinson dans des essais préliminaires.

Lemois dernier, la société a annoncé qu'elle supprimerait 9 000 emplois afin de relancer la croissance et de se refaire une santé sous la houlette d'un nouveau directeur général.

"Dans le cadre de ce changement, nous évaluons tous les domaines d'activité et toutes les régions afin de simplifier les structures, de réduire les doublons et de mieux cibler notre action", a déclaré vendredi un porte-parole de Novo, qui a toutefois refusé de donner des détails sur les sites individuels et les employés concernés.

Le fabricant de médicaments a indiqué qu'il recherchait des partenaires disposant de capacités de production pour développer ses innovations.

Il a licencié des dizaines d'employés sur le plus grand site de production américain pour ses médicaments à succès contre l'obésité et le diabète, a rapporté Reuters en début de semaine, citant une étude des messages sur LinkedIn.

Fin septembre, Novo a mis fin à sa collaboration de 598 millions de dollars avec la biotech japonaise Heartseed pour développer une thérapie cellulaire pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée.

