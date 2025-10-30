Novo Nordisk ferait une offre plus élevée pour Metsera afin de défier Pfizer, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a fait une offre plus élevée pour Metsera MTSR.O , cherchant à surpasser un accord avec Pfizer
PFE.N afin de consolider sa position dans les médicaments amaigrissants, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.
