Novo Nordisk embauche un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine pour faire face à la pression de Trump sur les prix

Novo Nordisk

NOVOb.CO a nommé un cadre pharmaceutique américain, Greg Miley, au poste de responsable des affaires publiques, selon une déclaration qu'il a publiée sur LinkedIn, alors que le fabricant de médicaments contre l'obésité fait face à une pression croissante de l'administration Trump sur le prix des médicaments.

Miley, un Américain, est actuellement vice-président senior des affaires gouvernementales chez le géant pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N . Il a publié la déclaration sur LinkedIn vendredi et Novo Nordisk a partagé la déclaration avec Reuters.