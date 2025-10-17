 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk embauche un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine pour faire face à la pression de Trump sur les prix
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk

NOVOb.CO a nommé un cadre pharmaceutique américain, Greg Miley, au poste de responsable des affaires publiques, selon une déclaration qu'il a publiée sur LinkedIn, alors que le fabricant de médicaments contre l'obésité fait face à une pression croissante de l'administration Trump sur le prix des médicaments.

Miley, un Américain, est actuellement vice-président senior des affaires gouvernementales chez le géant pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N . Il a publié la déclaration sur LinkedIn vendredi et Novo Nordisk a partagé la déclaration avec Reuters.

Valeurs associées

ABBVIE
229,580 USD NYSE +1,20%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank