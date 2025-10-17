Novo Nordisk embauche un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine face à la pression de Trump sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo embauche Miley, un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine, en tant que responsable des affaires institutionnelles

Le fabricant danois de médicaments tente de naviguer dans les risques politiques sous l'administration Trump

L'embauche intervient alors que Novo s'efforce de rétablir la confiance des investisseurs

Le nouveau directeur général procède à une restructuration, 9 000 emplois vont être supprimés

Novo Nordisk

NOVOb.CO a nommé Greg Miley, cadre pharmaceutique américain, au poste de responsable des affaires institutionnelles, alors que le fabricant de médicaments contre l'obésité est confronté à la pression croissante du président américain Donald Trump sur les prix des médicaments.

Miley a récemment occupé le poste de vice-président principal des affaires gouvernementales chez le géant pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N . Il a publié une déclaration sur LinkedIn vendredi et Novo Nordisk a partagé la déclaration avec Reuters.

Novo se tourne vers un dirigeant américain ayant une solide expérience pharmaceutique aux États-Unis pour l'aider à naviguer dans les risques politiques sous l'administration Trump aux États-Unis, son plus grand marché.

LA NOUVELLE RECRUE SE CONCENTRERA SUR LES RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION TRUMP

Cette nomination intervient alors que le nouveau directeur général Mike Doustdar tente de raviver la confiance des investisseurs par le biais d'une restructuration visant à renforcer l'orientation de Novo dans une bataille féroce pour les médicaments contre l'obésité contre son rival américain Eli Lilly LLY.N . La restructuration comprend la suppression de 9 000 emplois, dont 5 000 au Danemark et des licenciements en cours dans plusieurs départements américains .

"Dans ce nouveau rôle, je vois un grand potentiel pour renforcer nos efforts en matière de communication mondiale et d'affaires publiques", a écrit Miley sur LinkedIn, ajoutant qu'il prendrait ses nouvelles fonctions le mois prochain et qu'il s'installerait au Danemark, le marché d'origine de Novo.

La priorité urgente de Miley sera d'améliorer les relations de Novo avec l'administration Trump, a déclaré une source familière du dossier qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat pour évoquer des informations confidentielles.

La principale responsable des affaires publiques de Novo aux États-Unis est Jennifer Duck, qui a rejoint l'entreprise en 2019 après avoir travaillé au sein de la commission judiciaire du Sénat, à majorité démocrate, et en tant que cheffe de cabinet de la sénatrice démocrate Dianne Feinstein. Cette expérience n'est pas considérée comme le profil adéquat sous un président républicain, a déclaré la source.

Novo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur ces points.

D'autres grandes entreprises pharmaceutiques ont engagé des experts en affaires publiques ayant une longue expérience dans les cercles républicains afin de faire face aux pressions de l'administration sur l'industrie , a déclaré vendredi à Reuters une source d'un fabricant européen de médicaments.

TRUMP ANNONCE UNE BAISSE DU PRIX DE L'OZEMPIC AUX ÉTATS-UNIS

Les actions de Novo et de Lilly ont chuté vendredi après que Donald Trump a déclaré que le prix de l'Ozempic, le traitement contre le diabète de Novo, serait abaissé . Ozempic contient le même ingrédient actif que son médicament pour la perte de poids Wegovy.

Miley a passé les dix dernières années chez AbbVie à Chicago et a été promu il y a deux ans vice-président principal des affaires gouvernementales, selon son profil LinkedIn. Il travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 2004 et a construit sa carrière chez des fabricants de médicaments américains, notamment en travaillant plus de quatre ans aux affaires publiques chez Abbott et près de cinq ans chez Pfizer.

AbbVie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Miley n'a pas répondu lorsqu'il a été contacté par Reuters plus tôt vendredi.