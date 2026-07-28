Novo Nordisk doit faire face à une action en justice d'actionnaires américains concernant l'essai clinique sur le produit amaigrissant CagriSema

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* Un juge autorise un actionnaire à intenter une action en justice concernant des allégations liées à la tolérance

* Les ADR ont chuté de 17,8 % après les résultats décevants de l'essai clinique sur le CagriSema

* Novo Nordisk n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat

(Ajout de commentaires, de détails tirés de la décision, du cours de l'action Novo Nordisk, du procès contre Eli Lilly, aux paragraphes 2 à 12; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Un juge américain a déclaré mardi que Novo Nordisk NOVOb.CO devait répondre à une partie d'une action en justice l'accusant d'avoir trompé ses actionnaires au sujet d'un essai clinique portant sur son traitement contre l'obésité et le diabète, le CagriSema. Les American Depositary Receipts (ADR) de Novo Nordisk ont chuté de 17,8 % le 20 décembre 2024, après que le laboratoire pharmaceutique danois eut annoncé que le CagriSema contribuait à une perte de poids de 20,4 %, un chiffre inférieur à son objectif de 25 % et à ce que les investisseurs qualifiaient de référence “avérée” de 22,5 % pour le Zepbound d’Eli Lilly

LLY.N , un médicament contre l’obésité. Les investisseurs ont également attribué cette baisse à la révélation par Novo Nordisk qu’elle avait modifié ses protocoles habituels en laissant les participants contrôler eux-mêmes leurs doses de CagriSema, seuls 57 % d’entre eux ayant reçu la dose la plus élevée. Ils ont estimé que cela soulevait des inquiétudes quant à la possibilité que certaines personnes aient des difficultés à tolérer le traitement. Le juge fédéral Robert Kirsch, de Trenton, dans le New Jersey, a estimé que les investisseurs avaient suffisamment démontré que Martin Holst Lange, alors vice-président exécutif chargé du développement chez Novo Nordisk et aujourd’hui directeur scientifique de la société, avait eu l’intention de les induire en erreur concernant la tolérance du CagriSema en laissant faussement entendre que les protocoles de dosage étaient identiques à ceux des essais cliniques précédents.

Dans une décision de 56 pages, M. Kirsch a rejeté les allégations concernant de nombreuses autres déclarations erronées et omissions présumées, notamment les références à des “doses fixes” de CagriSema.

Il a également estimé que les prévisions de M. Lange concernant une perte de poids “inégalée” d’au moins 25 % grâce au CagriSema relevaient de la “vision ambitieuse” et ne constituaient pas un fondement valable pour une accusation de fraude. Le juge ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des allégations retenues par les investisseurs.

Novo Nordisk n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Les avocats des investisseurs en ADR n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le siège américain de Novo Nordisk se trouve à Plainsboro, dans le New Jersey.

LA BATAILLE AUTOUR DES MÉDICAMENTS ANTI-OBÉSITÉ

L'essai clinique de 68 semaines sur le CagriSema a porté sur environ 3 400 adultes présentant un indice de masse corporelle d'au moins 30, ou d'au moins 27 associé à au moins une affection liée au surpoids, telle que l'hypertension ou une maladie cardiovasculaire.

Le CagriSema associait le sémaglutide, le principe actif du Wegovy de Novo Nordisk, à la molécule cagrilintide, qui imite l’hormone pancréatique amyline.

Les investisseurs et les analystes espéraient que cet essai, baptisé “Redefine 1”, démontrerait que Novo Nordisk disposait d’un solide portefeuille de médicaments anti-obésité pour succéder au Wegovy.

Ce marché reste très concurrentiel.

Novo Nordisk a intenté un procès à Eli Lilly le 21 juillet, l'accusant de faire de la publicité mensongère pour Zepbound et son traitement contre le diabète Mounjaro en comparant des doses plus élevées de ces produits à des doses plus faibles de Wegovy et d'Ozempic de Novo Nordisk.

Un juge fédéral de Trenton examinera, lors d’une audience prévue le 27 août, la demande d’injonction préliminaire déposée par Novo Nordisk visant à faire cesser les publicités d’Eli Lilly à l’échelle nationale.