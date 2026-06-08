Novo Nordisk dévoile de nouvelles données pour CagriSema

Le laboratoire danois a présenté les résultats de phase 3 de trois études démontrant une réduction significative de l'HbA1c (hémoglobine glyquée) et du poids corporel chez des adultes atteints de diabète de type 2.

Chacun des trois essais a atteint son principal critère d'évaluation, affichant des baisses significatives de l'HbA1c, ainsi que ses critères d'évaluation secondaires de confirmation, concernant la réduction du poids corporel.

Le programme évalue le CagriSema chez des adultes atteints de diabète de type 2.

Pour Martin Holst Lange, vice-président exécutif, directeur scientifique et responsable de la recherche et du développement chez Novo Nordisk : " les études REIMAGINE 1-3 ont montré des résultats prometteurs en associant un nouvel analogue de l'amyline aux effets significatifs déjà démontrés du sémaglutide pour la réduction de l'HbA1c et la perte de poids chez les adultes vivant avec un diabète de type 2".