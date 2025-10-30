Novo Nordisk détourne Pfizer avec une offre d'achat sur la biotech américaine Metsera

Le danois Novo Nordisk amp;NOVOb.COamp;gt; a déclaré jeudi qu'il avait fait une offre non sollicitée sur le fabricant américain de médicaments Metsera amp;MTSR.Oamp;gt;, après que Pfizer amp;PFE.Namp;gt; a fait une offre sur la société en septembre .

Novo a déclaré avoir offert 56,50 dollars par action en espèces pour Metsera, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars, tandis que Pfizer a déclaré en septembre qu'il paierait 47,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise de 4,9 milliards de dollars.

Novo et Metsera ont également offert des droits à valeur contingente (CVRs) qui pourraient ajouter plusieurs milliards de dollars au prix d'achat, en fonction de la réalisation d'étapes cliniques et réglementaires.