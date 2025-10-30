 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 136,41
-0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk détourne Pfizer avec une offre d'achat sur la biotech américaine Metsera
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige les paragraphes 1 et 2 pour indiquer septembre et non "la semaine dernière")

Le danois Novo Nordisk amp;NOVOb.COamp;gt; a déclaré jeudi qu'il avait fait une offre non sollicitée sur le fabricant américain de médicaments Metsera amp;MTSR.Oamp;gt;, après que Pfizer amp;PFE.Namp;gt; a fait une offre sur la société en septembre .

Novo a déclaré avoir offert 56,50 dollars par action en espèces pour Metsera, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars, tandis que Pfizer a déclaré en septembre qu'il paierait 47,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur d'entreprise de 4,9 milliards de dollars.

Novo et Metsera ont également offert des droits à valeur contingente (CVRs) qui pourraient ajouter plusieurs milliards de dollars au prix d'achat, en fonction de la réalisation d'étapes cliniques et réglementaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

METSERA
52,2100 USD NASDAQ -0,40%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,310 USD NYSE -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank