Novo Nordisk: des données positives pour le sémaglutide

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait part de résultats positifs pour la première partie de l'essai de phase 3 ESSENCE en cours, mené auprès de 1200 adultes atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et de fibrose hépatique modérée à avancée.



Par rapport au placebo, son sémaglutide a démontré une amélioration statistiquement significative et supérieure de la fibrose hépatique sans aggravation de la stéatohépatite, ainsi que de la résolution de la stéatohépatite sans aggravation de la fibrose hépatique.



L'essai a ainsi atteint ses critères d'évaluation principaux, et le sémaglutide 2,4 mg semblait avoir un profil sûr et bien toléré, conformément aux essais précédents sur le médicament, selon le laboratoire pharmaceutique danois.



Novo Nordisk prévoit de déposer une demande d'approbation réglementaire aux États-Unis et dans l'UE au cours du premier semestre 2025. La deuxième partie de l'essai ESSENCE se poursuivra et ses résultats sont prévus en 2029.





