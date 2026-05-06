Novo Nordisk dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et revoit ses perspectives à la hausse grâce au succès du comprimé Wegovy

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* Le résultat d'exploitation ajusté du premier trimestre dépasse les prévisions

* Ventes du comprimé Wegovy: 2,26 milliards de couronnes contre 1,16 milliard prévu

* Novo revoit légèrement à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais s'attend toujours à des baisses

* Novo tente de rattraper son rival américain Eli Lilly

(Ajout des ventes de Wegovy et du chiffre d'affaires total aux paragraphes 7 à 9) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO a dépassé les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre et a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année mercredi, les ventes de son nouveau médicament amaigrissant s'étant avérées plus fortes que prévu, ce qui constitue un coup de pouce pour le laboratoire danois alors qu'il affronte son rival Eli Lilly LLY.N .

Novo, qui s'était hissé au rang de société la plus valorisée d'Europe grâce à la demande pour son médicament amaigrissant Wegovy avant d'entamer une longue période de déclin due à des ventes en perte de vitesse, mise sur la demande pour son comprimé afin de réduire l'écart grandissant avec son homologue américain Lilly et de montrer aux investisseurs que sesvolumes en forte croissance peuvent compenser une guerre des prix acharnée sur les médicaments contre l'obésité .

Novo a déclaré que son bénéfice d'exploitation ajusté s'élevait à 32,86 milliards de couronnes danoises (5,16 milliards de dollars) au premier trimestre, contre une prévision de 28,74 milliards, selon un sondage réalisé par la société.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ajustés reculent cette année de 4 % à 12 % à taux de change constants, ce qui est légèrement mieux que la fourchette précédente de -5 % à -13 % pour ces deux variables.

"Les excellentes performances de Wegovy, combinées à la croissance continue des activités internationales, nous ont amenés à revoir à la hausse nos prévisions pour 2026 concernant à la fois le chiffre d'affaires ajusté et le bénéfice d'exploitation ajusté", a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

LE MÉDICAMENT WEGOVY DÉPASSE LES PRÉVISIONS DE VENTES

Les résultats du premier trimestre ont constitué un premier test pour déterminer si la pilule Wegovy, récemment lancée, pouvait contribuer à relancer la croissance de Novo après une année passée sur la défensive.

Les ventes de la pilule, un chiffre très suivi dans le rapport financier, se sont élevées à 2,26 milliards de couronnes. Ce chiffre est bien supérieur aux 1,16 milliard de couronnes prévus par les analystes.

Le chiffre d'affaires ajusté de l'ensemble du groupe s'est élevé à 70,06 milliards de couronnes danoises au cours du trimestre, contre 69,07 milliards prévus par les analystes.

Novo a passé une grande partie de l'année dernière sur la défensive, confrontée à des revers tels que des résultats d'essais décevants pour son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, des ventes plus faibles que prévu et une chute du cours de l'action qui a effacé plus de 400 milliards de dollars de valeur boursière depuis son pic de 2024.

LA BATAILLE AVEC ELI LILLY S'INTENSIFIE

Sous la direction de Doustdar, nommé l'année dernière, Novo Nordisk mise surla pilule Wegovy pour assurer une reprise à court terme, alors que ses marges sont déjà sous pression suite aux baisses de prix de l'année dernière sur l'injection amaigrissante phare du groupe.

Mais sa position de seul comprimé oral contre l'obésité sur le marché américain a pris fin début avril après que Lilly a obtenu l'autorisation de la FDA pour son médicament concurrent Foundayo, intensifiant ainsi la bataille avec son principal rival.

Le cours de l'action Novo a chuté de près de 40 % au cours des 12 derniers mois, à la traîne par rapport à la hausse d'environ 18 % enregistrée par Lilly sur la même période, bien que le titre ait lentement remonté depuis fin mars grâce à l'espoir grandissant suscité par son médicament amaigrissant.

La semaine dernière, Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande pour ses médicaments amaigrissants et antidiabétiques ayant contribué à compenser la baisse des prix.