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Novo Nordisk dans le rouge en dépit d'une approbation aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:58

Novo Nordisk (-1,36%, à 238,22 couronnes danoises) cède du terrain malgré des nouvelles encourageantes en provenance des Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le Wegovy HD, Sémaglutide injectable à 7,2 mg, une fois par semaine pour réduire l'excès de poids et maintenir la perte de poids à long terme. En outre, la FDA a accordé un "Commissioner's national priority voucher" pour ce traitement, ce qui permettra d'accélérer son examen, et soulignant son potentiel à répondre aux besoins critiques des patients et aux priorités de santé nationale aux Etats-Unis.

Le Sémaglutide 7,2 mg a démontré une perte de poids moyenne de 20,7% chez les participants souffrant d'obésité. Environ 1 personne sur 3 a enregistré une perte de poids de 25% ou plus.

Chez les participants souffrant à la fois d'obésité et de diabète de type 2, le traitement a entraîné une perte de poids moyenne de 14,1%.

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