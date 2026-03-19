Novo Nordisk dans le rouge en dépit d'une approbation aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:58
Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le Wegovy HD, Sémaglutide injectable à 7,2 mg, une fois par semaine pour réduire l'excès de poids et maintenir la perte de poids à long terme. En outre, la FDA a accordé un "Commissioner's national priority voucher" pour ce traitement, ce qui permettra d'accélérer son examen, et soulignant son potentiel à répondre aux besoins critiques des patients et aux priorités de santé nationale aux Etats-Unis.
Le Sémaglutide 7,2 mg a démontré une perte de poids moyenne de 20,7% chez les participants souffrant d'obésité. Environ 1 personne sur 3 a enregistré une perte de poids de 25% ou plus.
Chez les participants souffrant à la fois d'obésité et de diabète de type 2, le traitement a entraîné une perte de poids moyenne de 14,1%.
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