CAC 40
7 884,64
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk dans le rouge après une note négative de Morgan Stanley
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:42

(AOF) - Novo Nordisk (- 1,61 %, à 342,88 couronnes danoises) recule à la bourse de Copenhague après une note de Morgan Stanley qui s’inquiète de nombreux sujets et qui a, par conséquent, dégradé le titre du laboratoire, passant de Pondération neutre à Sous-pondérer. L'objectif de cours a été abaissé de 380 à 300 couronnes danoises. La banque américaine a révisé à la baisse son consensus 2026-2027 en raison du ralentissement de la croissance des prescriptions de GLP-1 aux États-Unis et de la pression concurrentielle.

Elle estime que la croissance des ventes de ce traitement pourrait être de 5 % en 2026 et 2027, contre + 8 % auparavant.

Morgan Stanley s'inquiète également des résultats du programme Evoke (sémaglutide dans la maladie d'Alzheimer), qui devraient être publiés dans les semaines à venir. La banque américaine estime à 75 % la probabilité que les essais n'atteignent pas la significativité statistique.

Autre motif d'inquiétude, l'annonce du prix du sémaglutide dans la partie D de Medicare aux États-Unis d'ici le 30 novembre. Morgan Stanley table sur une baisse nette du prix de 50 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
46,025 EUR Tradegate -3,31%
NOVO NORD BR/RG-B
45,690 EUR XETRA -3,03%
NOVO NORD BR/RG-B
343,350 DKK LSE Intl -1,94%
NOVO NORD BR/RG-B
54,4700 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 14:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

