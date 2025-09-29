Novo Nordisk dans le rouge après une note négative de Morgan Stanley

(AOF) - Novo Nordisk (- 1,61 %, à 342,88 couronnes danoises) recule à la bourse de Copenhague après une note de Morgan Stanley qui s’inquiète de nombreux sujets et qui a, par conséquent, dégradé le titre du laboratoire, passant de Pondération neutre à Sous-pondérer. L'objectif de cours a été abaissé de 380 à 300 couronnes danoises. La banque américaine a révisé à la baisse son consensus 2026-2027 en raison du ralentissement de la croissance des prescriptions de GLP-1 aux États-Unis et de la pression concurrentielle.
Elle estime que la croissance des ventes de ce traitement pourrait être de 5 % en 2026 et 2027, contre + 8 % auparavant.
Morgan Stanley s'inquiète également des résultats du programme Evoke (sémaglutide dans la maladie d'Alzheimer), qui devraient être publiés dans les semaines à venir. La banque américaine estime à 75 % la probabilité que les essais n'atteignent pas la significativité statistique.
Autre motif d'inquiétude, l'annonce du prix du sémaglutide dans la partie D de Medicare aux États-Unis d'ici le 30 novembre. Morgan Stanley table sur une baisse nette du prix de 50 %.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer