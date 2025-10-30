Novo Nordisk change de tactique et lance un raid audacieux sur l'accord Pfizer sur l'obésité

L'offre de Novo, qui valorise Metsera à 9 milliards de dollars, est le signe d'un virage agressif

L'entreprise est en cours de redressement sous l'égide d'un nouveau directeur général et d'un nouveau conseil d'administration

Novo fait face à une bataille difficile contre Eli Lilly sur le marché de l'obésité

par Maggie Fick

L'offre tardive de Novo Nordisk NOVOb.CO de détourner le rachat par Pfizer PFE.N de la biotech américaine Metsera MTSR.O , spécialisée dans le traitement de l'obésité, marque un virage agressif de la part du fabricant danois de médicaments, qui cherche à regagner du terrain sur le marché des médicaments amaigrissants sous la houlette d'un nouveau directeur général et d'un nouveau conseil d'administration.

Novo, le fabricant de médicaments à l'origine du Wegovy, un médicament à succès contre la perte de poids, et de l'Ozempic, un traitement contre le diabète, a lancé jeudi une offre sur pour Metsera , évaluant la société à quelque 9 milliards de dollars et faisant échouer l'accord de Pfizer sur la société annoncé en septembre.

L'opération, après que Novo ait semblé avoir été battu, intervient une semaine après que le principal actionnaire de la société danoise ait pris le contrôle du conseil d'administration de la société, critiquant l'ancienne direction pour sa lenteur dans la course aux médicaments amaigrissants contre son principal rival Eli Lilly LLY.N sur le marché lucratif des États-Unis.

"Nous leur avons demandé d'être plus agressifs et ambitieux", a déclaré Mikael Bak, directeur de l'Association danoise des actionnaires, qui compte environ 17 000 membres, dont la plupart sont des investisseurs dans Novo.

"C'est un signal dans ce sens. Mais il nous est difficile de dire si c'est la bonne chose à faire."

LE DÉSIR ET LA VOLONTÉ DE GAGNER

Novo a perdu du terrain sur le marché des médicaments amaigrissants, d'une valeur de 150 milliards de dollars, au profit de Lilly, dont les médicaments rivaux, Zepbound et Mounjaro, ont un avantage clinique sur Wegovy et son médicament contre le diabète, Ozempic. Novo a également fait des faux pas qui lui ont coûté le marché américain. Elle procède à des licenciements massifs pour se recentrer sous la houlette de son nouveau directeur général, Mike Doustdar.

M. Doustdar et le nouveau président du conseil d'administration, l'ancien directeur général Lars Rebien Sorensen, qui est également président de la fondation qui contrôle Novo, se sont engagés à agir rapidement pour reprendre l'avantage alors que d'autres entreprises et des médicaments copiés pressent le marché.

"C'est le désir et la volonté de gagner et d'être en tête", a déclaré Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d'investissement danois dans le domaine de la santé, qui a parlé d'une nouvelle mentalité sous le contrôle plus étroit de Sorensen. Global Health Invest ne détient actuellement aucune action de Novo.

L'offre de rachat de Metsera est confrontée à une lutte acharnée de la part de Pfizer, qui pourrait contester l'offre ou relever la sienne. L'opération offre à Novo un fort potentiel pour les traitements de l'obésité en cours de développement, même s'ils ne seront pas commercialisés avant plusieurs années.

"Une telle audace n'est pas typique de Novo et donne du poids à l'argument selon lequel le conseil d'administration précédent était trop timide", a déclaré Paul Major, gestionnaire de portefeuille chez Bellevue Asset Management, qui ne détient pas d'actions Novo à l'heure actuelle. Il a déclaré que l'accord montrait potentiellement à quel point Novo était préoccupé par la faiblesse de son pipeline interne.

Les résultats meilleurs que prévu de Lilly pour le troisième trimestre jeudi ont souligné cette inquiétude, a-t-il ajouté, notant que "Novo ne peut peut-être pas rivaliser directement sur le marché duopole actuel car son produit n'est pas perçu aussi favorablement que Mounjaro."

DEUXIÈME GROSSE OPÉRATION AUX ÉTATS-UNIS EN UN MOIS SOUS LA HOULETTE DU NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Henrik Hallengreen Laustsen, analyste à la Jyske Bank, a déclaré que Novo payait un "prix élevé", même si les avantages étaient que Metsera avait de nouveaux produits et que l'opération permettait d'écarter un rival potentiel, même si Pfizer est loin derrière dans le domaine des médicaments contre l'obésité.

"Ces deux éléments pèsent contre le prix élevé", a-t-il déclaré.

"On ne peut pas exclure qu'ils soient un peu plus agressifs qu'ils ne l'étaient et qu'ils aient utilisé le signal de la fondation pour être un peu plus agressifs qu'ils ne l'étaient peut-être auparavant."

Les actions de Novo ont chuté de 3 % jeudi. Metsera a fait un bond de plus de 20 %.

L'offre d'achat de Metsera est la deuxième grande initiative de M. Doustdar en un mois, après que Novo a déclaré qu'il achèterait la biotech américaine Akero Therapeutics

AKRO.O au début du mois d'octobre pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars.

Novo est sous la pression du président américain Donald Trump pour réduire le prix de ses médicaments GLP-1, et Sorensen a déclaré la semaine dernière que l'entreprise était en négociations actives sur les réductions de prix.

Thomas Bernt Henriksen, chroniqueur économique au journal danois Berlingske qui suit Novo de près, a déclaré que l'accord visait à s'assurer que son énorme investissement dans la capacité de production resterait pertinent à mesure que les brevets des médicaments tomberont dans les années à venir.

"L'entreprise doit prendre des risques pour générer une croissance qui préserve les investissements antérieurs importants", a-t-il déclaré à Reuters. "Elle se montre très agressive et joue des muscles."