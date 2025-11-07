Novo Nordisk baisse après l'accord aux USA sur les prix des médicaments contre l'obésité

L'action Novo Nordisk

NOVOb.CO recule vendredi après que le laboratoire danois et son concurrent américain Eli Lilly LLY.N ont convenu d'un accord avec Washington pour baisser les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1 à succès.

L'accord, annoncé jeudi soir, couvre le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly et réduira les prix mensuels pour les acheteurs et les organismes de sécurité sociale américains, y compris Medicare et Medicaid, à un montant compris entre 149 et 350 dollars, contre 500 à 1.000 dollars actuellement.

Il accorde également aux entreprises une exemption tarifaire de trois ans.

A Copenhague, vers 10h15 GMT, le titre Novo Nordisk cédait 2,04% à 300,7 couronnes danoises.

Les analystes s'attendent à ce que les baisses de prix aient un impact sur les recettes à court terme, mais qu'elles soient susceptibles d'accroître les volumes à plus long terme.

"Ces réductions de prix représentent un vent contraire à court terme qui s'ajoute aux pressions concurrentielles, mais à moyen et long terme, elles pourraient augmenter les volumes", selon une note du courtier TD Cowen.

Novo Nordisk est devenue la société cotée en Bourse la plus valorisée d'Europe après le lancement de Wegovy en 2021, mais l'action a commencé à perdre de son éclat en raison des inquiétudes des investisseurs concernant sa capacité à relever les défis du marché américain, notamment l'apparition de contrefaçons et la concurrence d'Eli Lilly.

Le groupe pharmaceutique a déclaré que la baisse des prix aura un impact négatif compris entre 1,0% et 4,0% ("low single digit") sur la croissance des ventes mondiales l'année prochaine, mais s'attend à des volumes plus importants dans le cadre de Medicare à moyen et long terme.

L'accord comprend également des dispositions relatives au prix des doses initiales de pilules amaigrissantes en cours de développement par les deux entreprises.

L'agence américaine du médicament (FDA) a par ailleurs confirmé que ces pilules pourraient faire l'objet d'un examen accéléré dans le cadre d'une nouvelle procédure de commercialisation.

Novo Nordisk prévoit une décision de la FDA sur sa pilule d'ici la fin de l'année, tandis qu'Eli Lilly n'a pas encore soumis sa pilule, l'orforglipron, à l'approbation.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que la procédure d'examen accélérée serait "probablement (perçue) comme un vent contraire pour le lancement de Novo", car elle pourrait limiter son avance sur Lilly.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, Maggie Fick et Bhanvi Satija ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)