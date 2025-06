Novo Nordisk: avis favorable du CHMP dans la PAD information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce un avis favorable du CHMP de l'Agence européenne des médicaments pour une mise à jour de l'étiquetage d'Ozempic, afin de refléter les données positives de l'essai STRIDE sur les résultats fonctionnels de la maladie artérielle périphérique (PAD).



Pour rappel, la PAD consiste en une accumulation de dépôts graisseux dans les parois des artères qui restreint l'apport sanguin aux muscles, ce qui peut provoquer des symptômes débilitants, des limitations physiques et une mauvaise qualité de vie.



Suite à l'avis positif du CHMP, le laboratoire danois s'attend à ce que la Commission européenne mette à jour de l'étiquetage dans un délai d'environ deux mois. Il attend une même décision de la part de la FDA américaine au dernier trimestre 2025.



Sur la base des données de l'essai SOUL, Novo Nordisk a également déposé une demande d'extension de l'étiquetage de Rybelsus, qui pourrait potentiellement en faire le premier et le seul GLP-1 RA oral avec des avantages cardiovasculaires prouvés.





