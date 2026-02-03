Novo Nordisk avertit sur ses bénéfices et ses ventes face à la répression des prix des médicaments par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Novo annonce que les ventes et le bénéfice d'exploitation de 2026 pourraient chuter de 13 %

*

Les analystes s'attendaient à une baisse des ventes de 2 % cette année

*

Le directeur général est optimiste quant à l'adoption rapide de la pilule Wegovy sur le marché américain

*

Le dernier remaniement de la direction se traduit par le départ des responsables des opérations américaines et de la stratégie produit

(Ajout de commentaires d'analystes et d'investisseurs, mise à jour des actions) par Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk a averti mardi que les bénéfices et les ventes pourraient chuter de 13 % cette année, les premières baisses depuis des années, alors que la forte pression sur les prix exercée par le président américain Donald Trump s'ajoute à la concurrence féroce sur le marché de l'amaigrissement.

Cet avertissement brutal met fin à une série d'augmentations à deux chiffres des bénéfices et des ventes qui durait depuis des années, et ce, depuis le lancement de Wegovy en juin 2021, qui a déclenché un boom de la demande de médicaments contre l'obésité et une croissance fulgurante pour l'entreprise danoise. En 2024, elle était la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de 600 milliards de dollars.

Novo NOVOb.CO a déclaré que ses perspectives étaient affectées par la baisse des prix réalisés, en particulier aux États-Unis, par une concurrence féroce et par l'expiration des brevets sur le semaglutide - l'ingrédient actif de ses médicaments Wegovy et Ozempic - sur certains marchés en dehors des États-Unis.

Le groupe s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et le chiffre d'affaires ajusté à taux de change constants baissent tous deux de 5 % à 13 % cette année. Les ventes ont augmenté de 10 % l'année dernière et les analystes prévoyaient en moyenne une baisse de 2 % cette année.

"En 2026, Novo Nordisk sera confronté à des vents contraires en matière de prix sur un marché de plus en plus concurrentiel", a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

"Cependant, nous sommes très encouragés par l'adoption précoce prometteuse de la pilule Wegovy aux États-Unis, et nous restons confiants dans notre capacité à stimuler la croissance des volumes au cours des prochaines années", a-t-il ajouté.

Novo a également annoncé le départ de deux membres de son équipe de direction : Dave Moore, responsable des opérations aux États-Unis, et Ludovic Helfgott, responsable de la stratégie en matière de produits et de portefeuilles. Ils seront remplacés respectivement par Jamey Millar, ancien cadre du UnitedHealth Group, et Hong Chow, de la société allemande Merck Healthcare.

BAISSE DES ACTIONS

Les concessions tarifaires convenues avec Trump pèseront sur les ventes en 2026, Novo cherchant à écouler les volumes, ont déclaré les analystes de BMO Capital Markets dans une note.

"À la suite des accords Trump MFN (sur les prix des médicaments) et des nouveaux efforts nécessaires pour maintenir l'accès au marché de l'obésité, Novo est maintenant confronté à d'importants vents contraires en matière de prix aux États-Unis", ont-ils déclaré dans une note.

Les investisseurs se concentreront mercredi, lorsque la direction s'adressera aux analystes, sur les implications de la poursuite des préparations magistrales - ou de la concurrence des imitateurs - et de l'adoption de la nouvelle pilule Wegovy, ainsi que sur la nouvelle stratégie de M. Doustdar.

Les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 12 % après la publication des résultats plus tôt que prévu. Sa valeur de marché a atteint un sommet en juin 2024, mais elle a depuis perdu environ deux tiers de sa valeur.

Les actions des fabricants de médicaments contre l'obésité cotés en bourse aux États-Unis et des développeurs ont également chuté, les investisseurs s'inquiétant de l'intensification de la concurrence sur le marché de l'amaigrissement. Les actions d'Eli Lilly LLY.N étaient en baisse d'environ 4 % dans les échanges américains de l'après-midi, Structure Therapeutics GPCR.O a chuté de 6,2 % et Altimmune ALT.O a chuté de 4,2 %.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire de Novo, a déclaré à Reuters que les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026 étaient "moins bonnes que prévu", car il s'attendait à une stagnation ou à une baisse de 5% pour les deux.

INTENSIFICATION DE LA BATAILLE

Novo et Lilly sont enfermés dans une lutte de plus en plus serrée sur le marché des médicaments contre l'obésité, avec une forte pression sur les prix aux États-Unis sous Trump, des médicaments copiés en hausse et de nouveaux challengers qui s'alignent.

Novo tente de reconquérir sa couronne après une année difficile au cours de laquelle le médicament injectable rival de Lilly, le Zepbound, a dépassé le Wegovy en termes de prescriptions aux États-Unis et a fait chuter de 50 % le cours de l'action de Novo.

Sous la direction de M. Doustdar, Novo mise sur sa nouvelle pilule Wegovy et sur une publicité agressive pour regagner du terrain.

Sur une base non ajustée, le point médian des perspectives de ventes de Novo pour 2026 serait d'environ moins 1 %, aidé par un renversement de 4,2 milliards de dollars de provisions de rabais sur les ventes liées au programme de tarification des médicaments 340B aux États-Unis.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 14% à 31,7 milliards de couronnes au quatrième trimestre, contre 31,2 milliards attendus par les analystes.

Les ventes mondiales de Wegovy ont chuté de 12 % au cours du trimestre pour atteindre 21,9 milliards de couronnes par rapport à l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à 21,1 milliards.