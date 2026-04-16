Novo Nordisk augmente après les données hebdomadaires sur les prescriptions de pilules contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO sont en hausse d'environ 3,5% après la publication des données hebdomadaires sur les prescriptions de pilules contre l'obésité

** Avant l'ouverture du marché, un trader a signalé que les prescriptions hebdomadaires de Wegovy par voie orale étaient en hausse de 10,7 % d'une semaine sur l'autre

** David Evans, analyste chez Kepler Cheuvreux, signale un rapport des médias sur les premières données quotidiennes publiées par IQVIA, un fournisseur américain de services de recherche pour l'industrie des sciences de la vie, montrant seulement 25 prescriptions pour une journée pour Foundayo (orforglipron) de Lilly

** L'action, qui jusqu'à la clôture de mercredi était en baisse de 22 % depuis le début de l'année, est en passe de connaître une série de trois jours de hausse

** Evans, Per Hansen de Nordnet et Henrik Hallengreen Laustsen deJyske Bank signalent qu'en début de semaine, la FDA a demandé à Eli Lilly de fournir davantage de données sur les lésions hépatiques liées à l'orforglipron

** "Le marché a vu la pilule contre l'obésité d'Eli Lilly comme un gagnant clair par rapport à la pilule Wegovy de Novo, donc de petites nouvelles négatives de Lilly peuvent pousser le sentiment à l'avantage de Novo", dit Hallengreen Laustsen