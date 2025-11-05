 Aller au contenu principal
Novo Nordisk affirme que son projet de transaction concernant Metsera est conforme au droit de la concurrence américain
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk affirme dans un communiqué que la structure de l'opération Metsera est conforme au droit de la concurrence américain Novo Nordisk indique qu'elle entretient un dialogue constructif avec la Commission fédérale du commerce des États-Unis au sujet des préoccupations de cette agence concernant la fusion proposée

Valeurs associées

METSERA
70,9900 USD NASDAQ -2,99%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,605 USD NYSE +1,17%
