Novo Nordisk affirme que son offre pour Metsera respecte les restrictions prévues par l'accord avec Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il avait respecté toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion de Pfizer dans son offre non sollicitée pour le fabricant de médicaments Metsera
MTSR.O , et que la valeur de sa proposition dépassait de loin l'offre de Pfizer.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer