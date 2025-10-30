Novo Nordisk affirme que son offre pour Metsera respecte les restrictions prévues par l'accord avec Pfizer

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il avait respecté toutes les restrictions prévues par l'accord de fusion de Pfizer dans son offre non sollicitée pour le fabricant de médicaments Metsera

MTSR.O , et que la valeur de sa proposition dépassait de loin l'offre de Pfizer.