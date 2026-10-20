Novo Nordisk a publié des résultats encourageants sur son CagriSema

Le laboratoire danois a présenté de nouveaux résultats issus de deux analyses post hoc d'un essai clinique de phase III. Les données portent sur CagriSema, une combinaison expérimentale hebdomadaire associant le sémaglutide et le cagrilintide.

La première analyse menée sur 2 309 femmes atteintes d'obésité ou de surpoids a révélé qu'un traitement par CagriSema a été associé à une perte de poids moyenne de 25% à la semaine 68, contre 3% sous placebo. L'étude souligne également des améliorations significatives de la circonférence de la taille, un critère secondaire mesurant le gras abdominal.

La seconde analyse a évalué 1 902 femmes réparties selon leur statut hormonal (préménopause, périménopause et postménopause), un paramètre rarement pris en compte dans la recherche sur l'obésité malgré les variations hormonales qui favorisent l'accumulation de graisse abdominale. A la semaine 68, la perte de poids moyenne s'est élevée à : 26,7% chez les femmes préménopausées (contre 2,1% sous placebo), 24,8% chez les femmes en périménopause (contre 1,7% sous placebo) et 23,1% chez les femmes postménopausées (contre 2,6% sous placebo).