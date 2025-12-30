 Aller au contenu principal
Novo et Lilly réduisent les prix de leurs médicaments amaigrissants en Chine
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la baisse de prix d'Eli Lilly dans les paragraphes 6-8)

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N baissent les prix de leurs médicaments contre l'obésité les plus vendus, Wegovy et Mounjaro, en Chine, selon le fabricant danois et les fournisseurs de médicaments chinois.

Novo n'a pas donné de détails sur les nouveaux prix, mais le média Yicai a rapporté plus tôt que les prix de liste pour les deux dosages les plus élevés de Wegovy ont été réduits de 48% à 987 yuans (141 $) et 1 284 yuans par mois respectivement dans certaines provinces chinoises. "Nous pouvons confirmer que nous ajustons les prix de Wegovy en Chine", a déclaré l'entreprise danoise à Reuters.

"Nous pensons que cet ajustement des prix en Chine contribuera à alléger le fardeau du traitement pour les patients et à améliorer leur qualité de vie."

Lilly n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les prix du Mounjaro de Lilly diminueront également à partir du 1er janvier, selon un compte WeChat d'un hôpital de la ville de Nanjing, dans l'est du pays, publié sur à la fin de la semaine dernière. Il n'a pas précisé l'ampleur de la réduction des prix.

Une plateforme du principal groupe chinois de livraison de nourriture, Meituan, a listé un stylo injecteur Mounjaro de 10 mg à un coût prévu d'environ 445 yuans (63 $), en baisse par rapport à 2 180 yuans. Plus de 65 % de la population chinoise, qui compte environ 1,4 milliard d'habitants, pourrait être en surpoids ou obèse d'ici 2030, ce qui en fait un marché en pleine expansion pour les médicaments amaigrissants. Les deux fabricants de médicaments sont en concurrence avec des rivaux tels que Innovent Biologics 1801.HK et sont confrontés à la perspective d'une concurrence accrue lorsque le brevet de Novo sur l'ingrédient actif de Wegovy, le semaglutide, expirera en 2026 en Chine et sur d'autres marchés importants.

Les fabricants de médicaments chinois, dont CSPC Pharmaceutical Group 1093.HK et Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co 2566.HK , développent leurs propres versions du médicament.

Yicai, citant les autorités locales d'approvisionnement, avait rapporté que les réductions de prix de Novo seraient effectuées dans les provinces du sud-ouest de la Chine, à savoir le Yunnan et le Sichuan.

Le mois dernier, Novo a réduit les prix du Wegovy jusqu'à 37 % en Inde , dans le but de gagner du terrain sur un autre marché émergent pour les traitements de l'obésité. Novo et son rival américain Eli Lilly LLY.N - qui se tournent tous deux vers les consommateurs qui paient comptant - ont également accepté de réduire les prix aux États-Unis en novembre.

Valeurs associées

CSPC PHARMACEUTI
0,933 EUR Tradegate 0,00%
CSPC PHARMACEUTI
0,9514 USD OTCBB 0,00%
CSPC PHARMACEUTICAL
EUR XETRA 0,00%
ELI LILLY & CO
1 079,960 USD NYSE +0,23%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

