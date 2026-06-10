Novelis relance la production dans son usine de New York, un site stratégique pour les camions Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails aux paragraphes 5 à 8)

Novelis a annoncé mercredi avoir relancé la production sur son site d'Oswego, dans l'État de New York, une usine essentielle à la ligne de pick-up F-150 de Ford F.N , plusieurs mois après que deux incendies aient interrompu les opérations .

Le fournisseur d'aluminium a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec ses clients pour augmenter l'approvisionnement.

Bien que Novelis approvisionne également d'autres constructeurs automobiles, notamment Stellantis STLAM.MI et General Motors

GM.N , Ford est un client majeur car ses camions phares de la série F sont en grande partie équipés de carrosseries en aluminium.

Ces incendies ont provoqué des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement, ce qui a conduit Ford à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 et à annoncer une charge pouvant atteindre 2 milliards de dollars.

"La remise en service du laminoir à chaud d’Oswego est une avancée importante pour nos activités et, surtout, pour nos clients", a déclaré mercredi Steve Fisher, directeur général de Novelis.

Novelis s'était appuyé sur ses usines en Corée du Sud et en Europe pour compenser l'arrêt de l'usine de New York et soutenir la production d'aluminium.

En mai, la société indienne Hindalco Industries HALC.NS , propriétaire de Novelis, a déclaré que ces perturbations lui avaient coûté environ 437 millions de dollars au quatrième trimestre .