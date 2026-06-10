Novelis relance la production dans son usine de New York qui approvisionne Ford

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Novelis a repris la production dans son usine de New York, a annoncé mercredi le fournisseur d'aluminium.

Cette usine, qui joue un rôle clé dans la production de la gamme de pick-up F-150 de Ford F.N , a été touchée par un deuxième incendie à la fin de l'année dernière , ce qui a entraîné l'arrêt d'une grande partie de sa production.

Novelis a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec ses clients pour augmenter l'approvisionnement.

Bien que Novelis approvisionne également d'autres constructeurs automobiles, Ford est un client majeur car ses pick-up sont en grande partie construits en aluminium.