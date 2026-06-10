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Novelis redémarre son usine d'aluminium dans l'État de New York
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novelis, fournisseur d'aluminium de Ford

F.N , a relancé la production dans son usine de New York, a annoncé mercredi la société.

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