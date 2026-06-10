Novelis redémarre son usine d'aluminium dans l'État de New York

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Novelis, fournisseur d'aluminium de Ford

F.N , a relancé la production dans son usine de New York, a annoncé mercredi la société.