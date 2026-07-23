Novaxia Investissement renforce son équipe dirigeante avec l'arrivée de Lucile Bertoni

(Zonebourse.com) - La société de gestion renforce sa gouvernance avec la nomination de Lucile Bertoni au sein de son directoire.

Elle rejoint Guillaume Estève, président du directoire, pour former un tandem aux compétences complémentaires, au service des investisseurs et des partenaires de la société de gestion.

Présente chez Novaxia Investissement depuis quatre ans, Lucile Bertoni s'appuie sur plus de douze années d'expérience dans l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Sa connaissance fine des attentes des partenaires, des enjeux du métier et des besoins des investisseurs vient compléter l'expertise financière et opérationnelle du Directoire.

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