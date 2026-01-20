 Aller au contenu principal
Novavax signe un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord aux paragraphes 2 et 3, et sur les actions au paragraphe 4)

Novavax a déclaré mardi avoir conclu un accord de licence avec Pfizer PFE.N pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses.

Pfizer aura accès à la technologie de l'adjuvant Matrix-MT de Novavax et contrôlera toutes les questions relatives au développement, à la fabrication et à la commercialisation de tout produit contenant l'adjuvant, à l'exception de sa livraison et de son approvisionnement.

Novavax a déclaré qu'elle recevrait un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre 2026 et qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étape.

Les actions de Novavax ont grimpé de 2 % dans les échanges avant bourse.

