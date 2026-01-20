Novavax signe un accord de licence avec Pfizer pour le développement de vaccins

Novavax a déclaré mardi avoir conclu un accord de licence avec Pfizer PFE.N pour développer des vaccins contre les maladies infectieuses.

Pfizer aura accès à la technologie de l'adjuvant Matrix-MT de Novavax et contrôlera toutes les questions relatives au développement, à la fabrication et à la commercialisation de tout produit contenant l'adjuvant, à l'exception de sa livraison et de son approvisionnement.

Novavax a déclaré qu'elle recevrait un paiement initial de 30 millions de dollars au premier trimestre 2026 et qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étape.

Les actions de Novavax ont grimpé de 2 % dans les échanges avant bourse.