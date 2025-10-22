Novavax signe des accords d'une valeur de 60 millions de dollars pour réduire son portefeuille aux États-Unis

Novavax NVAX.O a déclaré mercredi avoir signé des accords pour transférer l'une de ses installations aux États-Unis et vendre certains équipements pour 60 millions de dollars, sans donner de détails sur l'acheteur.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de consolider l'un de ses sites basés dans le Maryland et la propriété environnante pour réaliser des économies afin de se concentrer sur ses efforts de recherche et de développement et sur ses partenariats.

La cession du bail de l'installation et la vente de certains actifs connexes devraient toutes deux être conclues en janvier 2026 et donner lieu à des paiements de 40 millions de dollars à Novavax.

En outre, la vente d'une propriété adjacente au bâtiment du siège social devrait se traduire par un paiement de 20 millions de dollars à la société, a ajouté le communiqué.

"Ce projet de consolidation du site est conforme à notre engagement de transformer Novavax en une organisation plus légère et plus souple", a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax.

Les 60 millions de dollars de paiements devraient se traduire par des économies futures de 230 millions de dollars sur 11 ans, liées à la fois aux frais de location et aux coûts d'exploitation des installations, a déclaré la société.