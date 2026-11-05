Novavax revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, misant sur des accords de licence

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* Le directeur général Jacobs indique que Novavax s'emploie à développer davantage de partenariats

* La perte nette trimestrielle s'amenuise

* Sanofi, partenaire de licence, prévoit de mener l'année prochaine aux États-Unis un essai clinique de phase avancée sur un vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19

(Ajout des commentaires de la société issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 6 et 7)

par Sriparna Roy

Le fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel jeudi, les portant au-delà des attentes de Wall Street, en misant sur les paiements liés à ses accords de licence.

La société s'est appuyée sur des accords de licence et des partenariats liés à sa plateforme de vaccins à base de protéines et à son adjuvant Matrix-M — un composé qui renforce la réponse immunitaire de l'organisme aux vaccins.

Novavax table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 385 et 415 millions de dollars pour 2026, soit un montant supérieur à la fourchette précédente (235 à 275 millions de dollars) et à l’estimation moyenne des analystes (380,29 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La société, actuellement déficitaire, mise sur un accord de licence conclu avec le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA , d’une valeur d’au moins 1,2 milliard de dollars, pour atteindre la rentabilité d’ici 2028.

“Nous avons l’intention de nouer de nouveaux partenariats, ce qui est au cœur de notre modèle économique. Nous sommes donc non seulement ouverts à cette idée, mais nous cherchons aussi activement à la faciliter et à la concrétiser”, a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax, lors d’une interview.

La société vise à constituer une base de données permettant d’identifier les domaines dans lesquels sa technologie peut avoir le plus grand impact, d’étendre l’utilisation de sa plateforme Matrix-M et de générer des données probantes pour soutenir les programmes de vaccination de partenaires potentiels.

“Nous considérons cette base de données comme un atout stratégique, et à mesure que les données s’étoffent, nous pensons que le potentiel de partenariats nouveaux et élargis s’accroît également”, a déclaré Bob Walker, directeur de la recherche et du développement chez Novavax, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Sanofi prévoit de mener en 2027 un essai clinique de phase avancée aux États-Unis sur son vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19, qui utilise le vaccin anti-COVID-19 de Novavax, le Nuvaxovid. Novavax pourra prétendre à un paiement d’étape de 225 millions de dollars lors du lancement commercial aux États-Unis.

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé l’espoir d’une stabilisation de la politique en matière de vaccins après une période d’incertitude.

“Je pense qu’il est trop tôt pour dire dans l’immédiat ce qui pourrait exactement se passer… Je pense toutefois que cela pourrait être de bon augure à long terme pour les fabricants de vaccins”, a déclaré John Jacobs.

Novavax a enregistré une perte nette trimestrielle de 31 millions de dollars, en baisse par rapport aux 202 millions de dollars enregistrés il y a un an.