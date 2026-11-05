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Mobilisation du 5 novembre : la tour Eiffel fermée "en raison de la grève nationale"
information fournie par AFP 05/11/2026 à 16:36

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Des touristes aux abords de la tour Eiffel à Paris, le 8 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Des touristes aux abords de la tour Eiffel à Paris, le 8 septembre 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

La tour Eiffel a fermé ses portes "en raison de la grève nationale" jeudi, jour de mobilisation pour les salaires, a annoncé la société d'exploitation du monument sur son site officiel.

"Les effectifs sur place n’étant pas suffisamment nombreux pour ouvrir le monument dans des conditions de sécurité et d’accueil optimales pour le public, la tour restera donc fermée toute la journée", a expliqué la société d'exploitation de la tour Eiffel dans un communiqué.

"En raison d'un préavis de grève, la tour Eiffel est actuellement fermée. Veuillez nous excuser", pouvait-on lire sur un écran lumineux au pied du monument.

Les e-billets réservés pour la date du 5 novembre 2026 seront remboursés, a précisé la société d'exploitation de la tour Eiffel.

Certaines salles du musée du Louvre sont également "exceptionnellement fermées" en raison de ce mouvement social, est-il indiqué sur le site du musée.

Des centaines de milliers de personnes défilaient jeudi dans toute la France, à l'appel des syndicats qui réclament des hausses de salaires et une amélioration du pouvoir d'achat, et avec le soutien des étudiants et des lycéens, de nouveau mobilisés devant des établissements.

Dans la capitale, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à défiler jeudi en début d'après-midi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

17 octobre
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