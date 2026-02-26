Novavax relève ses perspectives de chiffre d'affaires ajusté pour 2026 en raison de la solidité des contrats de vaccins

Novavax NVAX.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires ajusté pour 2026, car elle s'attend à ce que les paiements d'étape liés à l'approvisionnement en vaccins et aux accords de licence compensent la pression exercée par le fléchissement de la demande.

La société a également enregistré un bénéfice au quatrième trimestre, contre une perte l'année précédente, car les réductions de coûts et les accords de licence ont permis d'amortir le choc des recommandations américaines restrictives pour les vaccins COVID-19.

La société de biotechnologie s'attend désormais à des recettes ajustées de 230 à 270 millions de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 185 à 205 millions de dollars. Ces chiffres excluent les ventes et les redevances de son partenariat avec Sanofi SASY.PA .

Le changement radical de la politique américaine en matière de vaccins sous l'administration Trump a contribué à la baisse des taux de vaccination, tout en remodelant le paysage réglementaire pour les nouveaux vaccins.

"Nous sommes probablement en désaccord en tant que communauté scientifique et industrie avec certaines de leurs positions", a déclaré John Jacobs, directeur général de Novavax, à Reuters, ajoutant qu'ils "voient une voie à suivre".

Au début du mois, la Food and Drug Administration américaine a d'abord refusé d'examiner le vaccin antigrippal à base d'ARNm de son rival Moderna MRNA.O , puis a fait marche arrière une semaine plus tard après que la société a modifié sa demande.

"Il était bon de voir qu'ils (Moderna) ont une voie réglementaire pour leur vaccin antigrippal", a déclaré M. Jacobs.

Novavax prévoit d'atteindre la rentabilité d'ici 2028, grâce aux lancements clés de son accord avec Sanofi, y compris un vaccin combiné COVID-grippe qui utilise son vaccin Nuvaxovid.

Le mois dernier, Novavax a accordé à Pfizer PFE.N une licence pour son adjuvant Matrix-M , qui améliore la réponse de l'organisme aux vaccins, pour un montant pouvant aller jusqu'à 530 millions de dollars.

"Nous avons plus d'intérêt que je n'en ai jamais vu en trois ans pour notre technologie et d'excellentes conversations sont en cours", a déclaré M. Jacobs.

Le chiffre d'affaires de Novavax au quatrième trimestre a augmenté de 67 % pour atteindre 147 millions de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 78,84 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net du trimestre s'est élevé à 18 millions de dollars, contre une perte nette de 81 millions de dollars un an plus tôt.