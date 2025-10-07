Novavax perçoit 25 MUSD après le transfert du Nuvaxovid à Sanofi dans l'UE
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:35
L'accord de collaboration et de licence entre les deux sociétés prévoit d'autres paiements potentiels, dont 25 MUSD pour un transfert d'autorisation similaire aux États-Unis et 75 MUSD pour le transfert de la technologie de production.
Novavax pourrait également recevoir jusqu'à 350 MUSD de paiements additionnels liés à des vaccins combinés et des redevances sur les ventes futures.
Selon le directeur général John C. Jacobs, cette opération 'renforce la stratégie de croissance de l'entreprise et l'accès mondial à notre vaccin protéique non à ARN messager'.
