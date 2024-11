Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novavax: nouvelle directrice pour le site suédois d'Uppsala information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Novavax annonce la nomination d'Åsa Manelius comme directrice générale de son site de fabrication principal à Uppsala, Suède, à compter de février 2025.



Åsa Manelius, forte de plus de 25 ans d'expérience en gestion des opérations mondiales, a récemment dirigé la chaîne d'approvisionnement mondiale pour AstraZeneca.



'Åsa apporte à Novavax des connaissances approfondies en opérations mondiales, un atout essentiel pour l'entreprise en cette période de transition', a souligné Rick Crowley, directeur des opérations de Novavax.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.