Novavax loue l'une de ses installations américaines pour 60 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novavax NVAX.O a déclaré mercredi avoir signé un accord pour le transfert d'une de ses installations aux États-Unis et la vente de certains équipements pour un montant de 60 millions de dollars.